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"بيت العيلة" يقيم إفطارا جماعيا بمحافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء

"بيت العيلة" يقيم إفطارا جماعيا بمحافظة شمال سيناء

2017-06-01 23:21:49
أ ش أ

أقام بيت العيلة التابع لحزب الوفد بشمال سيناء، مساء الخميس، حفل إفطار جماعي بمناسبة الأسبوع الأول من رمضان.. بحضور اللواء محمد السعدني سكرتير عام المحافظة (نائبا عن المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء) والعديد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني.

وقد هنأ اللواء محمد السعدني سكرتير عام المحافظة المواطنين وأعضاء بيت العيلة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونقل إليهم تحيات وتهنئة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بهذه المناسبة.

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