شطب "زينة" من اتحاد الكرة بعد افتضاح أمرها في "كابتن فورشيحة"

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “كابتن فورشيحة” للفنانة زينة، تقييد رضا فورشيحة (زينة) حتى لا تتمكن من اللحاق بمباراة فريقها “السلام النجعاوي” ضد بترول أسيوط في دوري الدرجة الثانية، وهي المباراة المؤهلة للدوري الممتاز.

ويقوم أشقاء “فورشيحة”، وهم زملاءها في الفريق أيضا، بتقييدها قائلين لها: “طالما هتقعدي عبدالله السعيد وأيمن حفني في البيت اقعدي جنبهم

بقى”، وذلك بسبب الغيرة من تألقها.

ويخرج الشوط الأول بأداء باهت وتعادل سلبي يؤهل “بترول أسيوط” فيقع “عجوة” مدرب “السلام” في مأزق حيث يظل يبحث عن “فورشيحة” بمساعدة صديقها بسيوني، قبل أن تفك والدة “فورشيحة” قيدها لتنطلق إلى المباراة، وترتدي ملابس النادي وتشارك في الشوط الثاني وتسجل هدف التقدم.

وتستمر غيرة أشقاء رضا فورشحية من شقيقتهم، فيكشفوا أمرها للمدير الفني، وأنها فتاة وليست رجل، ما يؤدي إلى هبوط فريق “السلام النجعاوي” للدرجة الثالثة وإيقافها عن اللعب مدى الحياة.

ويتصل بسيوني بها في نهاية الحلقة، ليخبرها أن برنامج الإعلامي مدحت شلبي يتحدث عنها.

ويدور المسلسل عن فتاة اسمها رضا تجيد رياضة كرة القدم وتضطرها الظروف للتنكر في شخصية رجل حتى تستطيع الاشتراك في المسابقات المحلية والدولية، وذلك في قالب كوميدي ساخر، يشارك زينة بطولة “كابتن فورشيحة”، المغني الشعبي محمود الليثي وهشام إسماعيل وسهر الصايغ وشذى وعائشة الكيلاني وهايدي موسى، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج تامر حسني.

كانت إذاعة “إينرجي” قد كشفت عن خريطتها الرمضانية والتي تشمل أول مسلسل يجمع عمرو يوسف وكندة علوش بعد زواجهما باسم “توم وشيري”، المسلسل رومانسي كوميدي ويذاع في الخامسة والثلث عصرا، أما مسلسل زينة ومحمود الليثي “كابتن فورشيحة ” سيذاع في تمام الثالثة عصرا ومسلسل النجم ماجد الكدواني وهبة مجدي “بريد جمعة” سيذاع في الرابعة إلى الثلث، إلى جانب الفوازير التي سيقدمها فريق MTM الغنائي والبرنامج اليومي الذي يقدمه الشقيقان خالد ووائل منصور في تمام الرابعة عصرا، وأخر لأيمن وتار سيذاع في تمام الثانية ظهرا.