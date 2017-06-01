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بعد حادث مانيلا.. السفارة السعودية تحذر رعاياها من الخروح في الاماكن العامة
السفارة السعودية في المانيا

بعد حادث مانيلا.. السفارة السعودية تحذر رعاياها من الخروح في الاماكن العامة

2017-06-01 23:08:32
أ ش أ

دعت السفارة السعودية في الفلبين المواطنين بتجنب الخروج في الأماكن العامة و أخذ الحيطة والحذر وذلك بعد حادثة انفجار وإطلاق نار في منتجع قريب من المطار بالعاصمة مانيلا ،مما اسفر عن إصابة العشرات من السياح ،بحسب تقارير اعلامية.

وطالبت السفارة في بيان لها أوردته قناة ” العربية الإخبارية ” مساء اليوم / الخميس /، السعوديين بأخذ الحيطة والحذر والتصرف بهدوء والتواصل معها على هاتف الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام فلبينة ذكرت أن دوي انفجارات وإطلاق نار سمع في منتجع ترفيهي في العاصمة مانيلا وانتشر أفراد مسلحون من الشرطة في الموقع.
فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الحادث.

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