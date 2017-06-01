أكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المديرية انهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي تبدء يوم السبت القادم، حيث تم تجهيز 96 لجنة موزعين على 10 ادارات تعليمية.

وأضاف أن عدد الطالب 28 الفا 500 طالب وطالبة وتم تجهيز 23 استراحة وتزويدها بجميع سبل الاعاشة وتوفير ثلاجات في الاستراحات وتزويدها بالمراوح الأزمة.

وتابع انه تم توقيع بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان والكنترول ونقل أوراق الأسئلة والإجابات، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتوفير مولدات كهرباء بكل لجنة والكنترول خشية انقطاع الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة ، كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة والإجابات، وتوفير الخبز للمراقبين في الاستراحات، كما قامت مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب وممرضة بكل لجنة مع رفع حالة الطوارئ في مرفق الاسعاف للتدخل الفوري حال تلاقي أي بلاغات بحدوث إصابات لأي طالب.

و أكد ان هناك تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بمنع دخول المحمول للجان سواء الطالب أو الملاحظ ومن يخالف يحال لتحقيق.

وأكد اللواء طارق حسون مدير أمن الغربية أن مديرية أمن الغربية، رفعت حالة الطوارئ في جميع القطاعات استعدادا لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأكد مدير أمن الغربية أنه تم وضع أجهزة تشويش في المدارس الموجودة في مناطق هامة منها 3 مدارس بطنطا و5 مدارس بالمحلة لمنع الغش، مع توفير أجهزة يدوية للكشف عن المفرقعات، وعن أي اجسام مخالفة مع الطلاب وتفتيش الطلاب بدقه قبل الدخول للجنة.