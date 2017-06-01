أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث إطلاق النار من جانب مسلحين على رواد منتجع ” ريزولت وورلد مانيلا ” بالفلبين واصفا الحادث بأنه ” هجوم إرهابي”.

ونقلت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية اليوم عن ترامب قوله ” نتابع الموقف عن كثب ونصلى من أجل المصابين في الحادث”.

وكان عدد من المسلحين قد اطلقوا النار على رواد المنتجع الواقع في مدينة باسى مما أدى إلى اندلاع حرائق وسقوط عدد من المصابين بشكل خطير.

ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن الحادث.