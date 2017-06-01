تعرض الإعلامي اللبناني نيشان لهجوم حاد بسبب مشاركته في برنامج “رامز تحت الأرض”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث يقوم باستدراج النجوم للوقوع في المقلب، وكان أكثر من هاجمه هو الإعلامي طوني خليفة.

نيشان التزم الصمت لمدة طويلة، حتى اطمأن على انتهاء تصوير البرنامج، ثم خرج عن صمته ليدافع عن نفسه، حيث قال إنه تلقى عرضين من قنوات مصرية لتقديم برنامج حواري إلا أنه اختار الظهور في أقوى وأشهر برنامج مقالب في رمضان، حيث أنه أراد تقديم عمل مشترك بعد أن حقق النجاح بمفرده.

الإعلامي اللبناني أكد أنّه لم يكن مقرراً تنفيذ المقالب مع النجوم الذين اتصل بهم مثل الفنانة السورية أصالة واللبنانية نانسي عجرم، وأنه كان يعتزم إقامة حلقات خاصة معهم.

حيث قال: “الذين اتصلت بهم أنا حر بجيبهم وبعرف إنه كيف يأتون على اسمي واكرّمهم واعطيهم المساحة التي تليق بهم وبصورهم وكراماتهم على عيني وراسي. وما كان في داعي لكل هذا اللغط الذي صار.. كان علي تأمين 3 أو 4 ضيوف، بعدما نسّقت الشركة المنتجة مع 27 ضيفاً، وكان الهدف تقديم حلقات خاصة بهم”.

أما عن هجوم طوني خليفة الشديد عليه، قال خلال استضافته في برنامج “مجموعة إنسان”: “إنني لا أتهجّم على ابن بلدي وزميل في الإعلام ولن أرد عليه بشكل غير لائق”.

وكان الإعلامي طوني خليفة قد هاجم الإعلامي نيشان لمحاولة استدراجه لمقلب رامز جلال، وقال: “معقولة نيشان يقبل أنه يقبض على كل راس يبيعها من أصحابه وأهله، وهو عارف مدى الأذية التي تسببها مقالب رامز وأن هناك ناس ما تقدر تتحمل، والجرح الكبير ان نيشان استعمل صداقتي وثقتي فيه ليقبض على الراس، ومن ها اليوم أنا وياك صفحة واتسكرت”.