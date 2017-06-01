تشهد أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “توم وشيري” لعمرو يوسف وكنده علوش، لقاء جديد بين “توم” و”شيري” التي تعامله على أنه أحد معجبيها، فيحاول لفت نظرها بينما تتركه هي وترحل.

وتتحدث “شيري” مع والدتها التي تخبرها بضرورة الزواج، فترفض “شيري” قائلة إنها تريد تحقيق أحلامها، في نفس الوقت الذي تتحدث فيه والدة “توم” معه

بشأن الزواج وتخبره أنها أتمت خطبته على ابنة خاله، فيرفض “توم” الفكرة والمبدأ.

ويزور عاطف. ابن خالة “شيري” منزل العائلة لخطبتها، كما يجد “توم” ابنة خاله “فكرية” في غرفته تخبره بأنها ستتزوجه.

كانت إذاعة “إينرجي” قد كشفت عن خريطتها الرمضانية والتي تشمل مسلسل من بطولة النجمان عمرو يوسف، وكندة علوش، ومسلسل أخر للنجم ماجد الكدواني وهبة مجدي باسم “بريد جمعة” وسيذاع في الرابعة إلا الثلث عصرا ، إلى جانب الفوازير التي سيقدمها فريق MTMالغنائي وبرنامج يومي يقدمه الشقيقان خالد ووائل منصور، وأخر لأيمن وتار، بينما يقدم الداعية والمنشد الديني مصطفى عاطف برنامجا دينيا.