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بسبب مصطفى كامل.. المحكمة تغرم سما المصري 5 آلاف جنيه
مصطفى كامل وسما المصري

بسبب مصطفى كامل.. المحكمة تغرم سما المصري 5 آلاف جنيه

2017-06-01 22:12:58

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بتغريم الفنانة سما المصري 5 ألاف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الفنان مصطفى كامل، ونشر أخبار كاذبة.

وكان ياسر قنطوش المحامي، وكيلاً عن الفنان مصطفى كامل، قد أقام جنحة مباشرة قيدت برقم 297 سنة 2017، اتهم فيها سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ سما المصري، بسب وقذف موكله، ونشر أخبار كاذبه ضد، لتشويه سمعته، وذلك من خلال برنامج «الحريم أسرار» مع الفنان أمير كرارة والمذاع على فضائية «ten».

وكانت سما المصري، قد وصفت مجددًا مصطفى كامل، في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، بكلمة واحدة قائلة: «قشطة يا با»، وذلك بشكل ساخر على أغاني مصطفى كامل.

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