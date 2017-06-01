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يوفنتوس يجري مرانه الأخير في تورينو قبل نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس يجري مرانه الأخير في تورينو قبل نهائي أبطال أوروبا

2017-06-01 22:10:32

خاض فريق يوفنتوس الإيطالي، تحت قيادة مديره الفني ماسيمليانو أليجري، اليوم الخميس، مرانه الأخير في تورينو قبل السفر غدا للعاصمة الويلزية كارديف استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد الإسباني.

وكشف “البيانكونيري” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المران الأخير للفريق شهد مواصلة العمل على الجوانب الخططية والفنية، من أجل إعداد اللاعبين لجميع السيناريوهات المحتملة خلال اللقاء.

وأشار البيان إلى أن لاعب الوسط ستيفانو ستورارو اشتكى من آلام عضلية في الساق اليسرى خلال المران.

ومن المقرر أن يعقد أليجري والقائد جانلويجي بوفون والبرازيلي داني ألفيش عقب وصولهما مع الفريق لكارديف مؤتمرا صحفيا، يعقبه خوض بطل إيطاليا مرانه الأخير والذي سيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام.

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