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شاهد.. الشبه بين غادة عادل وابنتها
غادة عادل

شاهد.. الشبه بين غادة عادل وابنتها

2017-06-01 22:07:57

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة غادل عادل بصحبة ابنتها مريم.

مريم بدت أكبر سنا في الصورة، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين والدتها، حتى أن البعض اعتقد في البداية أنهما شقيقتان، وخاصة أن الفنانة غادة عادل لا يظهر عليها التقدم في السن.

غادة عادل لديها 5 أبناء ومتزوجة من المخرج مجدي الهواري وأولادها هم مريم، محمد، عبدالله، عز الدين، حمزة.

غادة عادل تشارك هذا العام في بطولة مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع الفنان عادل إمام وهالة صدقي.

غادة عادل

ابناء غادة عادل

ابناء غادة عادل

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