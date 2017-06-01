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واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي
دونالد ترامب

واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي

2017-06-01 22:06:20
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي.

وقال ترامب في كلمة القاها فى البيت الابيض ،إن واشنطن سوف تجري مفاوضات بشأن الانضمام من جديد الى اتفاقية باريس أو الاقدام على خطوة أخرى بهذا الصدد تكون عادلة بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف ” سوف نخرج من الاتفاقية على ان نبدأ التفاوض من جديد بحثا عن اخرى اكثر عدالة للولايات المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة قد انضمت الى اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي في ذات الوقت مع الصين عام 2016 واعتبرت أنذاك احد الانجازات الهامة لسلفه الرئيس السابق باراك اوباما ، حيث يأتي انسحاب ترامب اليوم في اطار تنفيذ وعوده الانتخابية.

يذكر أن اتفاقية باريس - التي وقعت عليها نحو 200 دولة تحت رعاية الامم المتحدة عام 2016 - تهدف الى الحد من انبعاث الغازات بغرض خفض ارتفاع درجة حرارة الارض ، حيث تعهدت الولايات المتحدة بعد التوقيع عليها بخفض انبعاث غاز الكربون بنسبة تصل الى 28 في المائة بحلول عام 2025.

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