 Moheet on google
الجمعة 2 يونيو 2017 02:07 صباحاً
روابط سريعة
الأهلي يقيم حفل تكريم للاعب كرة السلة طارق الغنام
طارق الغنام

الأهلي يقيم حفل تكريم للاعب كرة السلة طارق الغنام

2017-06-01 21:59:42

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر ، إقامة حفل تكريم كبير لكابتن الفريق الأول لكرة السلة ، طارق الغنام بعد إعلانه قرار اعتزال اللعب بنهاية الموسم الحالي.

وقال مروان هشام، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الألعاب الجماعية - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الخميس - إن المجلس سينظم مباراة لاعتزال الغنام، وحفل تكريم كبيرًا يليق باللاعب وتاريخه مع القلعة الحمراء.

وأضاف عضو مجلس الأهلي، أن الغنام قيمة كبيرة للنادي ويعد من رموز كرة السلة؛ نظرًا لتاريخه الطويل مع الفريق وعطائه الذي لم يتوقف أبدًا، لافتا إلى أن اللاعب سيتم تكريمه بالشكل الذي يليق به، خاصة أن الأهلي دائما وأبدا يقدر أبناءه المخلصين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3