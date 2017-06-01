قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر ، إقامة حفل تكريم كبير لكابتن الفريق الأول لكرة السلة ، طارق الغنام بعد إعلانه قرار اعتزال اللعب بنهاية الموسم الحالي.

وقال مروان هشام، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الألعاب الجماعية - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الخميس - إن المجلس سينظم مباراة لاعتزال الغنام، وحفل تكريم كبيرًا يليق باللاعب وتاريخه مع القلعة الحمراء.

وأضاف عضو مجلس الأهلي، أن الغنام قيمة كبيرة للنادي ويعد من رموز كرة السلة؛ نظرًا لتاريخه الطويل مع الفريق وعطائه الذي لم يتوقف أبدًا، لافتا إلى أن اللاعب سيتم تكريمه بالشكل الذي يليق به، خاصة أن الأهلي دائما وأبدا يقدر أبناءه المخلصين.