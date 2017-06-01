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"الوطنية للإعلام" تبحث المحتوى الإعلامي بإذاعات وشاشات الهيئة
الهيئة الوطنية للإعلام

"الوطنية للإعلام" تبحث المحتوى الإعلامي بإذاعات وشاشات الهيئة

2017-06-01 21:53:57
أ ش أ

عقد مكتب الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعاً اليوم برئاسة حسين زين رئيس الهيئة وبحضور المهندس أمجد بليغ أمين عام الهيئة والوكيلين إسماعيل الششتاوي وجمال الشاعر.

وناقش الاجتماع العديد من الملفات المتعلقة بسير العمل بقطاعات الهيئة وبحث الأمور الخاصة بالمحتوى الإعلامي بإذاعات وشاشات الهيئة ومتابعة كافة المهام المنوطة للهيئة.

وأكد حسين زين على أهمية متابعة تنفيذ خطط الإصلاح التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إمكانيات الهيئة هندسياً وتحسين مستوى الأداء بكافة القطاعات والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لحل المشكلات التي تواجه تنفيذ عملية الإصلاح المالي والإداري.

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