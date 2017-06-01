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حكم النوم طوال نهار رمضان
اضرار-النوم-بالعصر

حكم النوم طوال نهار رمضان

2017-06-01 21:50:01

السؤال:
ما حكم الشرع فيمن ينام طوال نهار رمضان ؟ وهل ينقص ذلك من أجر صومه ؟

الجواب:
النوم في نهار رمضان غير مفسد للصيام غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله.

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