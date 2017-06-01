السؤال:

ما حكم الشرع فيمن ينام طوال نهار رمضان ؟ وهل ينقص ذلك من أجر صومه ؟

الجواب:

النوم في نهار رمضان غير مفسد للصيام غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله.