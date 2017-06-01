7 طرق تساعدك على الإقلاع عن التدخين2017-06-01 21:48:32
تتعدد الوسائل التي تتبع في الإقلاع عن التدخين، ويعتبر الغذاء أحد أهم تلك الأساليب.
واحتفالاً باليوم العالمي لمكافحة التدخين، إليك بعض المشروبات والمواد الغذائية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين وتفادى مادة النيكوتين الذي يسبب الإدمان، ذلك تناول المنتجات التالية سيساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين بشكل أسرع، حسب “روسيا اليوم” عن “ميل رو”:
1- الماء:
يساعد الجسم على التخلص من النيكوتين وبعض المواد الضارة الأخرى.
2- الخضراوات:
تقلل من الإدمان على النيكوتين.
3- البرتقال:
يسرع عملية الاستقلاب، ما يساعد على التخلص من النيكوتين.
4- الكيوي:
تحتوي على الفيتامينات أ، سي، وإي التي تقلل من تأثير النيكوتين على الجسم.
5- عصير الجزر:
يحتوي على فيتامينات تساعد على التخلص من المواد الضارة وأهمها النيكوتين.
6- القرنبيط الأسود:
يحتوي على مواد تحمي الرئتين وتدعم عملية إعادة بناء الخلايا.
7- السبانخ:
تغير من نكهة السجائر وتجعل طعمها سيئاً، الأمر الذي يساعد على ترك التدخين.
-
تحت شعار "عالم خال من فيروس سى".. تعاون بين "Ignite camps" و حملة "تور اند كيور" للسياحة العلاجية
قامت شركة برايم فارما المسوق العالمى لبرامج تور اند كيور”Tourn'Cure” للسياحة العلاجية من مرض التهاب الكبد الوبائى سى فى مصر بالتعاون مع ايجنيت مصر“Ignite camps” ...Wed, 17 May 2017 12:55:48 GMT
-
منتخب المحليين يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة
انطلق منذ قليل مران منتخب المحليين تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة. وتستمر التدريبات يوميًا في الساعة الثانية عصرا حتى يوم الاثنين ...Thu, 01 Jun 2017 13:37:00 GMT
-
أتليتكو مدريد: حرمان النادي من التعاقدات ظلم واضح
وصف أتلتيكو مدريد قرار محكمة التحكيم الرياضي بالإبقاء على منع النادي من تسجيل لاعبين جدد حتى الأول من يناير 2018 بـ”الظالم” مقارنة بحالات مشابهة، مشيرا إلى أنه يسبب ...Thu, 01 Jun 2017 14:02:06 GMT
-
مقتل 29 مسلحا من "داعش" في غارة جوية عراقية غربي الموصل
أفاد مسؤول أمني عراقي اليوم الأحد، بمقتل ٢٩ مسلحا من تنظيم داعش خلال عملية إسناد جوي لقوات الحشد الشعبي في قضاء البعاج غرب مدينة الموصل. وقال المسئول - وفقا لقناة ...Sun, 28 May 2017 08:24:36 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس
القاهرة: يستقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رئيس جمهورية أوروجواي تاباري فاسكيز الذي يزور مصر حاليا. القاهرة : يتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ...Thu, 01 Jun 2017 05:31:51 GMT
-
أمير الكويت يعزي الرئيس الأفغاني بضحايا هجوم كابول الإرهابي
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي ...Thu, 01 Jun 2017 01:47:14 GMT
-
محمد فراج سعيد باللقاء الثاني مع أحمد السقا
يواصل الفنان محمد فراج تصوير دوره في مسلسل “الحصان الأسود” مع الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي، ومن المقرر أن ينتهي من التصوير الثلاثاء ...Thu, 01 Jun 2017 16:25:47 GMT
-
الشأن المحلي يتصدر اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم
ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان “تعديل قوانين العقوبات والنقل والجامعات والشركات” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف ...Thu, 01 Jun 2017 06:00:23 GMT
-
"مكرم محمد أحمد" يكتب : "أخبار سارة من سيناء!"
تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الخميس، عددا من القضايا المهمة كان أبرزها محاربة الإرهاب واستعادة أراضي الدولة. ففي عموده “نقطة نور” بصحيفة ...Thu, 01 Jun 2017 06:00:17 GMT