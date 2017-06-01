7 طرق تساعدك على الإقلاع عن التدخين

تتعدد الوسائل التي تتبع في الإقلاع عن التدخين، ويعتبر الغذاء أحد أهم تلك الأساليب.

واحتفالاً باليوم العالمي لمكافحة التدخين، إليك بعض المشروبات والمواد الغذائية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين وتفادى مادة النيكوتين الذي يسبب الإدمان، ذلك تناول المنتجات التالية سيساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين بشكل أسرع، حسب “روسيا اليوم” عن “ميل رو”:

1- الماء:

يساعد الجسم على التخلص من النيكوتين وبعض المواد الضارة الأخرى.

2- الخضراوات:

تقلل من الإدمان على النيكوتين.

3- البرتقال:

يسرع عملية الاستقلاب، ما يساعد على التخلص من النيكوتين.

4- الكيوي:

تحتوي على الفيتامينات أ، سي، وإي التي تقلل من تأثير النيكوتين على الجسم.

5- عصير الجزر:

يحتوي على فيتامينات تساعد على التخلص من المواد الضارة وأهمها النيكوتين.

6- القرنبيط الأسود:

يحتوي على مواد تحمي الرئتين وتدعم عملية إعادة بناء الخلايا.

7- السبانخ:

تغير من نكهة السجائر وتجعل طعمها سيئاً، الأمر الذي يساعد على ترك التدخين.