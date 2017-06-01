6 أخطاء شائعة على مائدة رمضان2017-06-01 21:46:25
مع دخول شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون الصيام لفترات طويلة من النهار، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض مستوى السكر في الدم للذين يكون لديهم مستوى جلوكوز عالٍ، فيبدأ الجسم في استهلاك الجلوكوز المخزن أثناء ساعات الصيام.
بعض الأشخاص يفقدون الوزن خلال شهر رمضان نتيجة للصيام، بينما ينخفض مستوى الكوليسترول في الدم عند البعض الآخر، إلا أن الكثيرين يقعون في أخطاء باتت شائعة خلال الشهر الكريم وقد تؤدي لمشاكل صحية، وحسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي”، فإن هناك 6 أخطاء شائعة يجب تفاديها من أجل صوم صحي لا يتسبب بمشاكل صحية بعد انتهاء الشهر الكريم:
الخطأ الأول
يلجأ الصائمون عند الإفطار إلى الإكثار من شرب العصائر عالية السكريات وبكميات كبيرة، والكثير منها قد يحتوي على مكسبات لون أو إضافات غير طبيعية، فالاعتدال أفضل شيء، ويفضل العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على سكر مضاف أو ألوان صناعية.
الخطأ الثاني
يلجأ بعض الصائمين إلى شرب الكثير من الماء أثناء وجبة الإفطار ما يتسبب بالشعور بالامتلاء وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى أوجاع بالمعدة، من المهم جداً شرب كميات كافية من المياه في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، لكن على فترات متباعدة حتى لا نتضرر.
الخطأ الثالث
للصائمين الذين يمارسون الرياضة، لا تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيم) مباشرة بعد الإفطار، بل يجب أن تترك فترة حوالي ساعتين بعد الإفطار لإعطاء الجسم مدة كافية لهضم الطعام.
الخطأ الرابع
سرعة ابتلاع الطعام دون مضغه جيداً من أسوأ العادات التي تضر بالجسم أثناء تناول وجبة الإفطار، يجب أن يتم مضغ الطعام ببطء للمساعدة في هضم الطعام.
الخطأ الخامس
تناول الحلويات فوراً بعد الانتهاء من وجبة الإفطار من الأخطاء الشائعة أيضاً، وينتج عنها أنك ستصاب بالنعاس الشديد بعدها، جب أن تترك مساحة من الوقت حوالي ساعتين بعد وجبة الإفطار قبل أن تبدأ في التمتع بالحلويات.
الخطأ السادس
الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المخللات يزيد من الشعور بالعطش، والنصيحة هي تناول ثمرة موز واحدة بعد الإفطار، حيث إنها غنية بالبوتاسيوم، ويمكنها مقاومة الشعور بالعطش لدرجة كبيرة.
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