هكذا تتغلب على صداع الصيام2017-06-01 21:44:19
يعاني الكثير من الصائمين من الصداع أثناء ساعات الصيام، خاصة عندما يتواجدون في الدوام، أو عندما يتعرضون لحرارة الشمس القاسية، أو إذا اضطروا للقيادة لفترات طويلة للذهاب للعمل أو للعودة للمنزل، أو حتى إذا اضطروا للذهاب للتسوق لشراء بعض الضروريات، وأيضاً بسبب قلة النوم أو النوم المتقطع.
وحسب “العربية” عن موقع “بولدسكاي” المعني بالشؤون الصحية، فمن أفضل الطرق التي تقضي على الصداع هي محاولة الاسترخاء ولو لدقائق، وهناك 8 طرق فعالة للاسترخاء، ومنها:
1) ابتعد عن مصدر التوتر
عندما يكون الصداع سببه التوتر من شيء ما، يجب البعد لفترة عن المصدر فمثلاً إذا كان هناك شخص ما بجانبك يصرخ أو يتحدث بصوت عال، فبدلاً من أن تبادله الحديث بالصراخ أو الصوت العالي فقط انسحب من المكان أو اترك الغرفة ولو لفترة وجيزة، وستشعر بفرق كبير.
2) اغمض عينيك واترك العنان لأحلامك
أحلام اليقظة من أفضل الطرق التي تقتل التوتر الذي ينتج عنه الصداع، فبحسب الخبراء يمكنك القضاء على الصداع إذا كانت لديك موهبة رؤية الأحلام أثناء اليقظة، إذا كنت تشعر بالصداع ما عليك إلا أن تغمض عينيك وتترك العنان لأحلامك ولو لبضعة دقائق، فهذه الطريقة لها مفعول السحر في القضاء على التوتر.
3) ابتعد عن شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو المحمول
عينيك هي أول ما يتأثر بالتوتر الذي يسبب الصداع، فإذا كنت تعاني من الصداع، لا تحاول أن تجهد عينيك أكثر بالنظر إلى شاشات الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو التليفون المحمول، فذلك من شأنه أن يزيد الصداع، كما أن متابعة فيلم وعمل درامي على التلفزيون ليس بالفكرة الجيدة أيضاً، يجب أن تبعد عينيك عن كل هذه الأجهزة ولو لفترة وجيزة.
4) الاستحمام
في كثير من الأحيان، يكون العلاج في الوقوف تحت الماء الجاري و الاستحمام، أو حتى الاسترخاء في الماء الدافئ لبعض الوقت، فهذا سيكون مفيداً جداً.
5) العلاج بالروائح
في كثير من حالات الصداع، يكمن الحل في إشعال بعض الشموع ذات الرائحة الطيبة أو إشعال الفواحة بعد وضع زيت ذي رائحة جميلة، ويمكن وضع منشفة مبللة على أعينك، وتستلقي لبعض الدقائق والاستمتاع بالروائح المنبعثة.
6) التدليك
في كثير من الأحيان يصبح تدليك منطقة الجبهة من العلاجات الفعالة للصداع، حيث قد يقضي ذلك على الصداع بالفعل، فيمكنك الاستلقاء على ظهرك وابدأ بتدليك الرأس والجبهة لبعض الوقت، وستشعر بفارق فوري.
7) تمرين التنفس
التنفس بعمق من أفضل الأشياء التي قد تقضي على الصداع، فيمكنك فقط الجلوس، وإغلاق عينيك، وابدأ بالتنفس بعمق وببطء إلى أن تشعر أن الهواء يملأ معدتك، ثم أخرج الهواء ببطء شديد وهكذا، أفعل ذلك 10 مرات وسترى فرقاً كبيراً، فهذا التمرين لا يقضي على الصداع فقط، بل يمنعه أيضاً.
8) تمرين لإرخاء العضلات
ابدأ بلف رقبتك إلى اليمين ثم إلى اليسار ثم بطريقة دائرية، بعدها ابدأ بتحريك أكتافك للأمام ثم للخلف قم بأداء كل تمرين 10 مرات، فهذا من شأنه أن يرخي العضلات ومن ثم يضع حداً للصداع الذي تشعر به.
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