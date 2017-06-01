المقادير:



1/4 كيلو كنافة، خُصلات

كوسا أو خيار أو اسطوانة معدنية

للحشو:

3ملعقة صغيرة فلفل ألوان، مكعبات صغيرة

ملعقة صغيرة بقدونس مفروم

1/4 كوب باذنجان مشوي، مُقشر ومهروس

1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح وفلفل

جبن حلوم، مكعبات

قطع طماطم صغيرة وأوراق نعناع للتزيين

الطريقة:

- تُبلل الكنافة قليلاُ بالماء، وتُلف خصلة منها حول الخيار أو الاسطوانة المعدنية، مع غلق الأطراف بقليل من الحليب، تـُلف بورق بلاستيك وتـُترك في الثلاجة لمدة 03 دقيقة لتتماسك.

- تُقلى في زيت غزير ساخن حتى تَحمر من جميع الجوانب، ثم تُرفع على منشفة ورقية، وتُترك لتبرُد قليلاً، ثم تُنزع الاسطوانة بخفة.

- تُخلط مكونات الحشو في وعاء جيداً (ما عدا جبن الحلوم)، توضع قطعة من الجبن في كل كوب كنافة، بحيث تُغلق قاع الأكواب، ثم تُملأ بالحشو باستخدام ملعقة أو كيس حلواني، يُزين كل كوب بقطعة طماطم وورقة نعناع.