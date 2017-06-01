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مكرونة مع سمك فيليه بالبشاميل
مكرونة

مكرونة مع سمك فيليه بالبشاميل

2017-06-01 21:35:40

المقادير:

للسمك

5 كوب ماء

3/4 كوب كرفس طازج (مفروم)

3 فص ثوم (شرائح)

جزرة متوسطة (مكعبات كبيرة)

بصلة كبيرة (جوانح)

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم

1 ورق غار (لورا)

3-4 فلفل أسود صحيح

كيلو سمك فيليه

1/2 كيلو مكرونة مسلوقة

3 ملعقة كبيرة خليط جبن بارمازان وموتزاريلا مبشور

للبشاميل:

3 ملعقة كبيرة زبد

3 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب أو مرق

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة (إختياري)

الطريقة:

- يُصب الماء داخل قالب مستطيل ويُرفع على نار متوسطة، ويُضاف الكرفس، الثوم، الجزر، البصل، الزنجبيل، ورق الغار والفلفل الأسود للماء، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُترك الماء حتى يبدأ في الغليان ثم تُوضع شبكة معدنية (ذات أرجل) داخل القالب بحيث تكون مرتفعة عن مستوى الماء، وتُرص شرائح السمك الفيليه فوق الشبكة المعدنية.

- يُغطى القالب نصف تغطية وتُخفف الحرارة ويُترك السمك لمدة 10 دقائق (نصف تسوية) ثم يُرفع عن النار ويُترك جانباً، وبعدها يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- لعمل البشاميل: يُسخن الزبد في إناء على نار متوسطة، ثم يُحمر الدقيق في الزبد مع التقليب المستمر حتى يميل لونه للإصفرار.

- يُضاف الحليب أو المرق (ويُمكن استخدام الماء المُنكه الناتج عن طهي السمك بالبخار بعد تصفيته من الخضروات) مع التقليب باستمرار باستخدام مضرب يدوي حتى لا تتكون كتل.

- تُضاف الكريمة وتُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب مع الاستمرار في التقليب حتى يُصبح القوام سميكاً نوعاً ما، يُرفع البشاميل عن النار ويُترك جانباً ليبرد قليلاً.

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