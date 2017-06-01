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انهيار عصبي لمها أحمد بعد مقلب هاني رمزي
مها احمد

انهيار عصبي لمها أحمد بعد مقلب هاني رمزي

2017-06-01 20:53:54
كتب - متابعات

وقعت حالة انهيار عصبي للفنانة مها أحمد بعد أن سقطت ضحية ببرنامج هاني هز الجبل المذاع على قناة الحياة.

وبكت وصرخت الفنانة مها أحمد كما ضربت السائق الموجود معها في السيارة خلال وقوفها على حافة الجبل، وبدأت في الطرق على مقاعد السيارة.

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