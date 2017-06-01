وقعت حالة انهيار عصبي للفنانة مها أحمد بعد أن سقطت ضحية ببرنامج هاني هز الجبل المذاع على قناة الحياة.

وبكت وصرخت الفنانة مها أحمد كما ضربت السائق الموجود معها في السيارة خلال وقوفها على حافة الجبل، وبدأت في الطرق على مقاعد السيارة.