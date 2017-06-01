حكى الإعلامي محمد الغيطي، قصة دفن الفنان صلاح قابيل، حيًا ووفاته من الفزع داخل المقبرة، قائلًا إنه سقط مغشيًا عليه أثناء عمله مما جعلهم يعتقدون أنه توفى، وقاموا بدفنه.

وقال في برنامجه “الحكواتي”، على شاشة ltc اليوم الخميس، إن حارس المقبرة روّى أنه سمع صوتًا داخل المقبرة، لافتًا إلى أنه وجد المقبرة مفتوحة، ووجد قابيل متحركًا من مكانه.

وأكد أن الطبيب قال إنه دُفن حيًا بعد اصابته بغيبوبة سكري، وتوفى في المقبرة من شدة الفزع.