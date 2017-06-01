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سيد عبد الحفيظ: بطولة الدوري عزيزة على لاعبي وجمهور الأهلي
سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: بطولة الدوري عزيزة على لاعبي وجمهور الأهلي

2017-06-01 03:29:31

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الدوري من البطولات العزيزة على لاعبي وجمهور النادي الأهلي، وأهم بطولة محلية يحرص الفريق على تحقيقها في كل موسم.
ووجّه “عبدالحفيظ” الشكر إلى كل أفراد منظومة الأهلي، التي ساندت ودعمت الفريق طوال الموسم، وساهمت في أن يحسم الأهلي اللقب قبل أربع جولات من النهاية.
وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن تواجد أسر اللاعبين في الاحتفال اليوم كان عاملًا مهمًا، لأن الجانب الأُسَري هو أكثر ما يقصر فيه كل لاعب كرة يشارك في أكثر من بطولة محلية وقارية.

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