 Moheet on google
الخميس 1 يونيو 2017 03:29 صباحاً
روابط سريعة
حسام عاشور يهدي درع الدوري لروح شقيقه
حسام عاشور

حسام عاشور يهدي درع الدوري لروح شقيقه

2017-06-01 03:28:40

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسام عاشور، سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ببطولة الدوري، مؤكدًا أنها من البطولات الغالية على النادي.
وأهدى «عاشور» لقب الدوري الذي حققه الأهلي منذ أيام قليلة إلى روح شقيقه المتوفى مؤخرًا.
وأضاف لاعب الفريق أن الأهلي معتاد على التتويج بالبطولات المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن الفريق تفوّق على نفسه في حسم اللقب قبل النهاية بأربع جولات.
وأرجع «عاشور» تميّـز الأهلي دفاعيًا في الموسم الحالي إلى اجتهاد اللاعبين في التدريبات والتركيز على الوقوف بشكل صحيح في الملعب.
وأشار إلى أن «الوداد» من الفرق المميزة والتي تحتاج إلى تركيز كبير من جانب الأهلي، من أجل الاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3