أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسام عاشور، سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ببطولة الدوري، مؤكدًا أنها من البطولات الغالية على النادي.

وأهدى «عاشور» لقب الدوري الذي حققه الأهلي منذ أيام قليلة إلى روح شقيقه المتوفى مؤخرًا.

وأضاف لاعب الفريق أن الأهلي معتاد على التتويج بالبطولات المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن الفريق تفوّق على نفسه في حسم اللقب قبل النهاية بأربع جولات.

وأرجع «عاشور» تميّـز الأهلي دفاعيًا في الموسم الحالي إلى اجتهاد اللاعبين في التدريبات والتركيز على الوقوف بشكل صحيح في الملعب.

وأشار إلى أن «الوداد» من الفرق المميزة والتي تحتاج إلى تركيز كبير من جانب الأهلي، من أجل الاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.