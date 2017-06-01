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البدري: واجهنا صعوبات بالغة للتتويج بالدوري
البدري

البدري: واجهنا صعوبات بالغة للتتويج بالدوري

2017-06-01 03:26:10

أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق لقب الدوري الـ39 في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن بطولة الدوري من البطولات المحلية التي يسعى الأهلي إلى حسمها باستمرار في كل موسم.
وقال «البدري» واجهنا صعوبات كبيرة في الموسم الحالي، ولكننا تمكنّا من التغلب عليها، ومن حسم لقب الدوري قبل النهاية بأربع جولات.
وأضاف المدير الفني أنه فخور بتحقيق اللقب السادس له مع الأهلي، خاصة أنه وصل، الآن، إلى أكثر مدرب مصري يحصل على بطولات مع الأهلي.

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