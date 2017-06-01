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منتخب نيجيريا يستدعي معروف يوسف من الزمالك
معروف يوسف

منتخب نيجيريا يستدعي معروف يوسف من الزمالك

2017-06-01 03:23:35

أوضح حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن النادي تلقى إخطاراً  رسميا من الاتحاد النيجيري لكرة القدم باستدعاء معروف يوسف للمنتخب الأول النيجيري.
وقال حمادة أنور، أن اللاعب يغادر يوم السبت إلى نيجيريا لخوض مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.

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