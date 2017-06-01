بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي السفارات في مدينة كابول وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الآبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مجددا موقف بلاده الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته والقضاء عليه.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.