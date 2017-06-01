منتخب المحليين يقترب من الاستغناء عن لاعبي الزمالك2017-06-01 03:16:18
بدأ هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين، في الاستقرار على الاستغناء عن لاعبي نادي الزمالك، التي تضمهم القائمة المستدعاة لمواجهة ليبيا وديا.
ويستعد منتخب المحليين للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من 1 حتى 6 يونيو المقبل، بدلا من 9 وذلك بعد إلغاء المباراة الودية الثانية التي كان من المقرر إقامتها أمام غانا.
وتضم قائمة منتخب المحليين ثلاثة لاعبين من نادي الزمالك، هم أحمد أبو الفتوح، محمد إبراهيم، محمود حمدي الونش.
وأعلن هاني رمزي لآمس عن قائمة المنتخب التي ضمت 24 لاعبا هم، إسلام طارق ومحمد عواد وعماد السيد ومحمد حمدي ومحمد فاروق وأحمد أبو الفتوح والسيد سالم و محمود علاء وأحمد أيمن منصور وأحمد سامي ومحمود حمدي ”الونش” و حسين الشحات و محمد أبو المجد ونور السيد و محمود متولى و أحمد داودا و محمد هلال ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى وهشام محمد و محمد إبراهيم و إبراهيم حسن ومحمد عنتر وعرفة السيد وأحمد جمعة.
ويعانى الجهاز الفني من عدة أزمات دفعته للتفكير في تقديم الاستقالة، وآخرها مواعيد مباريات كأس مصر.
الجدير بالذكر لأن مرتضي منصور رئيس الزمالك نفي وجود استدعاء لاي من لاعبي الزمالك لضمه لمنتخب المحليين، بجانب تصريحه بعدم اعتراضه علي تمثيل لاعبي الزمالك في المنتخبات الوطني، إلا أن تصريحات طارق السيد نجم الزمالك السابق والمدرب العام للمنتخب المحليين لا تؤكدا ذلك.
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