تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، إثر فوزها الأربعاء على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة سادسة 6-4 و6-3، لتصبح أول عربية تبلغ هذا الدور في بطولة كبرى.

وتمكنت جابر البالغة من العمر 22 عاما والمصنفة 114 عالميا، من قبل تأخرها في المجموعة الثانية 1-3، والفوز بخمسة أشواط متتالية.

ورفعت جابر بعد فوزها العلم التونسي، وبدا التأثر واضحا عليها.

وباتت اللاعبة الشابة أول عربية تبلغ الدور الثالث في بطولة كبرى، علما أن أفضل نتيجة للاعبة عربية في “الغراند سلام” سابقا كانت لمواطنتها سليمة صفر التي بلغت الدور الثاني أكثر من مرة (مرتان في رولان غاروس، وثلاث مرات في ويمبلدون الإنجليزية، ومرة في فلاشينغ ميدوز الأميركية).