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مان يونايتد يرفض عرضا خياليا من ريال مدريد لضم دي خيا
دافيد دي خيا

مان يونايتد يرفض عرضا خياليا من ريال مدريد لضم دي خيا

2017-06-01 03:11:02

رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا من ريال مدريد الإسباني، لضم حارسه دافيد دي خيا مقابل 60 مليون جنيه استرليني، حسب مصادر لشبكة “سكاي سبورتس”.
وكان الحارس الإسباني على وشك الانتقال إلى النادي الملكي في انتقالات صيف 2015، إلا أنه مدد عقده مع “الشياطين الحُمر” بعد فشل صفقة انتقاله في اللحظات الأخيرة.

إلا أن ريال مدريد لم يتوقف عن مطاردة الحارس صاحب الـ 26 عاما، الذي انتقل إلى “أولد ترافورد” عام 2011، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان من شأن العرض الأخير للـ”ميرينغي” لضم حارس منتخب إسبانيا الأول، أن يتحول إلى أكبر صفقة للتعاقد مع حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

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