 Moheet on google
الخميس 1 يونيو 2017 03:25 صباحاً
روابط سريعة
روما يعلن تجديد عقد نجم الفريق
دي روسي لاعب روما

روما يعلن تجديد عقد نجم الفريق

2017-06-01 03:09:26

أعلن نادي روما الإيطالي من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن تجديد عقد لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي حتى صيف عام 2019.
ويعتبر دي روسي ثاني أسطورة في فريق الذئاب بعد فرانشيسكو توتي ، حيث تدرج في فرق الشباب حتى وصوله إلى الفريق الأول الذي لعب معه في عام 2001.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 33 عاما عضو مهم للغاية في صفوف روما، بعد أن خاض 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم ، كما أنه سجل خمسة أهداف.

وجاء تجديد عقد دي روسي في الوقت الذي تحدثت به الصحف الإيطالية عن أنه سيكون من بين المغادرين هذا الصيف ، على غرار القائد فرانشيسكو توتي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3