أعلن نادي روما الإيطالي من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن تجديد عقد لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي حتى صيف عام 2019.

ويعتبر دي روسي ثاني أسطورة في فريق الذئاب بعد فرانشيسكو توتي ، حيث تدرج في فرق الشباب حتى وصوله إلى الفريق الأول الذي لعب معه في عام 2001.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 33 عاما عضو مهم للغاية في صفوف روما، بعد أن خاض 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم ، كما أنه سجل خمسة أهداف.

وجاء تجديد عقد دي روسي في الوقت الذي تحدثت به الصحف الإيطالية عن أنه سيكون من بين المغادرين هذا الصيف ، على غرار القائد فرانشيسكو توتي.