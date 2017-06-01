 Moheet on google
الخميس 1 يونيو 2017 03:20 صباحاً
روابط سريعة
مجلس الأمن يدين هجوم كابول: "شنيع وجبان"
مجلس الامن الدولي

مجلس الأمن يدين هجوم كابول: "شنيع وجبان"

2017-06-01 03:03:39
أ ش أ

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة الأفغانية كابول، واصفا إياه “بالشنيع والجبان”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الأربعاء، عن بيان صدر عن المجلس إدانة أعضاء مجلس الأمن الهجوم الإرهابي ما وصفوه بالوحشي والحقير الذي وقع اليوم في منطقة وزير أكبر خان في كابل وتضرر منه نحو 400 شخص بين قتيل وجريح وجميعهم تقريبا من المدنيين بما ذلك النساء والأطفال وكذلك ممثلو وسائل الإعلام.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن تعازيه لعائلات القتلى ولشعب وحكومة أفغانستان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد المجلس على أن الإرهاب في جميع أشكاله يعتبر من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدولي، مؤكدا ضرورة ملاحقة وتحميل المسؤولية لكل من له علاقة بالأعمال الإرهابية من منفذين ومنظمين وممولين.

ودعا المجلس كافة الدول لتنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي وطلب منها التعاون في هذا المجال مع حكومة أفغانستان ومع كل الهيئات المختصة هناك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3