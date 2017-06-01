أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة الأفغانية كابول، واصفا إياه “بالشنيع والجبان”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الأربعاء، عن بيان صدر عن المجلس إدانة أعضاء مجلس الأمن الهجوم الإرهابي ما وصفوه بالوحشي والحقير الذي وقع اليوم في منطقة وزير أكبر خان في كابل وتضرر منه نحو 400 شخص بين قتيل وجريح وجميعهم تقريبا من المدنيين بما ذلك النساء والأطفال وكذلك ممثلو وسائل الإعلام.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن تعازيه لعائلات القتلى ولشعب وحكومة أفغانستان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد المجلس على أن الإرهاب في جميع أشكاله يعتبر من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدولي، مؤكدا ضرورة ملاحقة وتحميل المسؤولية لكل من له علاقة بالأعمال الإرهابية من منفذين ومنظمين وممولين.

ودعا المجلس كافة الدول لتنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي وطلب منها التعاون في هذا المجال مع حكومة أفغانستان ومع كل الهيئات المختصة هناك.