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شاهد.. عملية انقاذ صعبة لطفل علق في مرحاض!
طفل، أطفال، مرحاض، حمام، ماء، أيدي

شاهد.. عملية انقاذ صعبة لطفل علق في مرحاض!

2017-06-01 03:00:55
كتب - متابعات

نجح رجال الإطفاء في إنقاذ طفلا بعدما علق بمرحاض الأطفال الخاص به.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، وضع الطفل نفسه في موقف محرج بعدما علقت رأسه داخل مرحاض الأطفال بمدينة “ساراتوف” الروسية، وحاولت الأم أكثر من مرة تخليصه دون جدوى ما اضطرها لاستدعاء رجال الإطفاء لتخليصه.

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