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وضع حجر أساس "المنصورة الجديدة" عقب عيد الفطر
محافظ الدقهلية احمد الشعراوي - أحمد الشعراوي

وضع حجر أساس "المنصورة الجديدة" عقب عيد الفطر

2017-06-01 02:52:55
أ ش أ

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي وضع حجر الأساس لمدينة المنصورة الجديدة عقب عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الانتهاء من تنفيذ مشروع المنصورة الجديدة بالكامل خلال سنتين من بدء التنفيذ.

ونفي المحافظ ما تردد بشأن إلغاء تخصيص أرض المنصورة الجديدة، مؤكدا أن ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة ويتم ترديده من بعض الأشخاص بغرض المزايدة على الدولة ومؤسساتها، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات بشأن المنصورة الجديدة..مشددا على أنة لا يعتد بأي تصريحات بهذا الشأن إلا من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى أكد المحافظ البدء بوضع تخطيط وتصور كامل لتطوير مصيف جمصه ليكون أحد المصايف الحضارية التي تليق بمحافظة الدقهلية باعتباره متنفس سياحي.

وقال المحافظ إنه لن يتم تخصيص أيه مساحات أو أراضي بتلك المنطقة لأية جهة من الجهات؛ مشيرا إلى أن المحافظة ستجعل من مصيف جمصة إحدى المدن الساحلية المدرجة ضمن الخريطة السياحة.

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