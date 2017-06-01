وافقت إدارة ليفربول الإنجليزي على دفع المبلغ المطلوب من روما الإيطالي، من أجل الموافقة على التخلي عن النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية فإن ليفربول وافق على دفع 43 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 50 مليون يورو، للتوقيع مع اللاعب الدولي في منتخب “الفراعنة”.

وسيمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول لأربعة مواسم مقبلة، ويتبقى حاليا الفحص الطبي الذي سيتم الجمعة قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

ولعب صلاح، ابن نادي المقاولون العرب المصري، مع تشلسي في إنجلترا قبل انتقاله إلى فيورنتينا ومن ثم روما الإيطاليين، وتألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي بتسجيله 19 هدفا وصناعة 15 هدفا.