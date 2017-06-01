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الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية
طائرة اسرائيلية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية

2017-06-01 02:41:39
أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أنه عند الساعة 9,30 خرقت طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,45 من فوق بلدة رميش.

وأضاف الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه عند الساعة 12,25خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16,45 من فوق بلدة علما الشعب.

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