الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية2017-06-01 02:41:39
أعلن الجيش اللبناني أنه عند الساعة 9,30 خرقت طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,45 من فوق بلدة رميش.
وأضاف الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه عند الساعة 12,25خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16,45 من فوق بلدة علما الشعب.
-
تحت شعار "عالم خال من فيروس سى".. تعاون بين "Ignite camps" و حملة "تور اند كيور" للسياحة العلاجية
قامت شركة برايم فارما المسوق العالمى لبرامج تور اند كيور”Tourn'Cure” للسياحة العلاجية من مرض التهاب الكبد الوبائى سى فى مصر بالتعاون مع ايجنيت مصر“Ignite camps” ...Wed, 17 May 2017 12:55:48 GMT
-
مقتل 29 مسلحا من "داعش" في غارة جوية عراقية غربي الموصل
أفاد مسؤول أمني عراقي اليوم الأحد، بمقتل ٢٩ مسلحا من تنظيم داعش خلال عملية إسناد جوي لقوات الحشد الشعبي في قضاء البعاج غرب مدينة الموصل. وقال المسئول - وفقا لقناة ...Sun, 28 May 2017 08:24:36 GMT
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT