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غرق طالبين أثناء سباحتهم بترعة ديروط بأسيوط
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غرق طالبين أثناء سباحتهم بترعة ديروط بأسيوط

2017-06-01 02:38:25
أ ش أ

لقي طالبان مصرعهما مساء الأربعاء، غرقا أثناء استحمامهما بالترعة بقرية أمشول التابعة لمركز ديروط بأسيوط.

كان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية أمشول بغرق كل من “علاء.م.م.ع”، و”رزق.خ.ث” طالبين بالمدرسة الفنية الصناعية، وذلك اأثناء نزولهم للسباحة في الترعة المارة بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والشرطة وجارى البحث وانتشال الجثامين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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