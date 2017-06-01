أكدت تقارير صحفية إسبانية أنه يبدو أن حياة اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم نادي ريـال مدريد الإسباني مع صديقته الحسناء جورجينا رودريغيز تتجه نحو الاستقرار بشكل أكبر في الفترة القادمة.

ولفتت صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية إلى أن اللاعب الدولي البرتغالي ظهر مع صديقته عارضة الأزياء الشابة في عطلة في كورسيكا، حيث ظهرت جورجينا ويبدو أنها حامل.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن الحسناء صاحبة الـ22 عامًا حامل في الشهر الرابع وفي داخلها توءم من اللاعب الدولي البرتغالي الذي يبدو أنه استقر على جورجينا لتُكمل معه حياته.