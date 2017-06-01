أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع، اليوم الأربعاء، بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 80 شخصًا، وإصابة 350 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة بزجاج ومبنى السفارة المصرية بكابول وسكن السفير، وإصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان، رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تودي بحياة الآبرياء وتروع الآمنين، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة التي أصبحت تهدد العالم كله دون التفرقة بين دين أو لون أو جنس، حتى أصبحت تعتدي على أماكن مَن يقومون على أمر المغتربين ورعايتهم.