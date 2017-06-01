أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة موافقة الهيئة على صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية وفقاً للقانون ولظروف كل مؤسسة، مؤكدا أن هذا الأمر يتوقف على القرار التنفيذي الذي سيصدر عن وزير المالية.

وأوضح جبر، فى تصريحات مساء الأربعاء، أن الهيئة ستبحث عن اعتمادات لتدبير هذه العلاوة التى حددها القانون بحد أدنى ١٢٠ جنيها وأقصى ١٦٠ جنيها، مؤكدا أن هذه العلاوة يخضع لها جميع موظفي الدولة وتنطبق على المؤسسات الصحفية والعاملين بها.

كما أشار جبر إلى أن المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة سوف تنطبق على جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين وعمال وإداريين، مؤكدا تساوي جميع المؤسسات في تواريخ الصرف.

ونوه بأن الهيئة أصبح لديها اعتماد ١٠٠ مليون جنيه لتغطية مكافأة نهاية الخدمة، في حين كان المبلغ المحدد في السنوات الماضية لا يتجاوز ال ٢٥ مليون جنيه والذي لم يكن يكفي أعداد الخارجين على المعاش وبالتالي كانت هناك قوائم انتظار طويلة، مؤكداً أن الصرف سيكون بداية من الاسبوع القادم وفقا لقواعد محددة وسيحصل الزملاء على مكافآتهم خلال شهر أو شهرين، الأمر الذى يراه بشرى سارة للعاملين بالمؤسسات الصحفية.

وكان جبر قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للصحافة، أنه تقرر خلال أيام صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات القومية الذين أحيلوا للمعاش، تتمثل في شهر على كل سنة بحد أقصى 2000 جنيه للشهر.

وأوضح أن الهيئة ستخاطب الجهة التى أصدرت قرار تعيين الهيئات الصحفية والإعلامية وهى رئاسة الجمهورية بتعيين بديلين للزميلين عبدالقادر شهيب ، وعلاء ثابت، وذلك وفقاً لقواعد الاختيار التي تمت على أساسها الترشيحات عن طريق نقابة الصحفيين أو الشخصيات العامة التى يعينها رئيس الجمهورية والشخصيات التى يعينها مجلس النواب.