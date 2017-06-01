أصيب راشد “خالد كمال” بحالة انهيار بعد أن رفضته هيفاء في ليلة حفل زفافهما، بسبب حبها الأول، وذلك ضمن أحداث مسلسل “الحرباية.

وأصيبت هيفاء وهبي “عسلية” في ليلة دخلتها بالخوف الشديد من راشد لينهار الأخير ويجلس على الأرض ووضع رأسه على عسلية وراح يخبرها بمدى سعادته بأنه تزوجها.