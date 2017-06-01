 Moheet on google
الخميس 1 يونيو 2017 03:27 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. زوج هيفاء وهبي يصاب بانهيار في "ليلة الدخلة"
هيفاء وهبي

شاهد.. زوج هيفاء وهبي يصاب بانهيار في "ليلة الدخلة"

2017-06-01 01:40:54
كتب - متابعات

أصيب راشد “خالد كمال” بحالة انهيار بعد أن رفضته هيفاء في ليلة حفل زفافهما، بسبب حبها الأول، وذلك ضمن أحداث مسلسل “الحرباية.

وأصيبت هيفاء وهبي “عسلية” في ليلة دخلتها بالخوف الشديد من راشد لينهار الأخير ويجلس على الأرض ووضع رأسه على عسلية وراح يخبرها بمدى سعادته بأنه تزوجها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3