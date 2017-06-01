"دونجا" يواصل تدريباته التأهيلية مع الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

واصل محمود دونجا لاعب خط وسط فريق الزمالك، تدريباته التأهيلية في مران الزمالك الذي أقيم اليوم الأربعاء، على الملعب الرئيسي لاستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز دونجا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري التي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.