خرج أحد اللاجئين السوريين من البلاد بكل مدخراته بطريقة غير عادية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، قام لاجئ سوري يبلغ من العمر 32 عامًا ابتلع 26 ورقة نقدية قبل اللجوء إلى أوروبا، لكنه سرعان ما واجه آلاما في المعدة والغثيان أثناء سفره.

وأجرى الأطباء في هولندا عملية جراحية للاجئ السوري، حيث قاموا بشق صغير في معدته ونجحوا في إزالة مبلغ قدره 1807 دولارات.