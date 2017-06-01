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حدث فى مثل هذا اليوم 1 يونيو .. استقلال تونس
علم تونس

حدث فى مثل هذا اليوم 1 يونيو .. استقلال تونس

2017-06-01 01:08:31

636 - المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح يفتحون مدينة حمص بعد أن حاصروها حصاراً شديداً وإضطرت المدينة إلى طلب الصلح فكتب المسلمون لأهلها كتابا بالأمان على أنفسهم وأموالهم.

1671 - العثمانيون يعلنون الحرب على بولندا.

1938 - الإصدار الأول للمجلة المصورة سوبرمان.

1949 - جلاء الإيطاليين عن ليبيا والملك إدريس السنوسي يعلن استقلال دولة برقة.

1955 - استقلال تونس.

1958 - كندا تبدأ بث تلفزيوني يغطي جميع الأراضي الكندية.

1958 - سقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة وتعيين شارل ديغول الزعيم الفرنسي المتقاعد رئيساً للجمهورية مرة ثانية ولمدة 6 أشهر.

1959 - صدور الدستور التونسي.

1962 - إعدام أدولف أيخمان أحد مسؤولي الرايخ الثالث بعد محاكمته كمجرم حرب في إسرائيل.

1973 - رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يلغي الملكية في اليونان، وتم إقرار هذا الإلغاء في استفتاء عام 1974.

1980 - المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها.

1987 - اغتيال رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي بتفجير مروحيته.

2001 - مصرع الملك النيبالي بيرندرا وزوجته وأبناءه وأخوانه وأخواته الذين كانوا على سلم العرش بعد أن أطلق إبنه عليهم النار، فخلى العرش لأخيه جيانندرا.

2004 - غازي الياور يتولى رئاسة العراق لفترة إنتقاليه وذلك بعد سقوط حكومة صدام حسين عام 2003.

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