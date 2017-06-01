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شاهد.. حفرة ضخمة في أوكرانيا بعد انفجار أسفلت بسبب أنبوب مياه!
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شاهد.. حفرة ضخمة في أوكرانيا بعد انفجار أسفلت بسبب أنبوب مياه!

2017-06-01 01:08:56
كتب - متابعات

بث موقع “ذا صن” البريطاني لقطات مروعة لانفجار أنبوب مياه تحت الأرض، يترك خلفه حفرة ضخمة على الطريق في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبينت اللقطات قوة انفجار الأنبوبة، ما أسفر عن تحطم الطريق والإضرار بالسيارات والمباني المجاورة، بالإضافة إلى ترك حفرة مساحتها ستة أمتار على الطريق، وامتلاء الشوارع بالمياه والصخور.

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