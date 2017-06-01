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شاهد.. نهاية مروعة لدب يخرج عن السيطرة في سيرك!
دببة دب

شاهد.. نهاية مروعة لدب يخرج عن السيطرة في سيرك!

2017-06-01 00:37:15
كتب - متابعات

شكل مروع انتهى به عرض بسيرك أوكرانى بعد مهاجمة الدب للجماهير.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فاجأ الدب الجماهير بقفزته نحوهم فبدءوا في الصراخ بقوة وفى ذعر تام وبتلك اللحظة تحول من اتجاهه مهاجما للجماهير بالطرف الآخر من القاعة مما جعل الجميع يركضون ذعرا إلى الخارج.

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