سيد عبد الحفيظ: الأهلي يسعى لحسم لقب الدوري في مباراته أمام المقاصة2017-05-28 17:30:33
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق الأول المقرر لها غدا الاثنين، أمام فريق مصر المقاصة، ضمن الجولة الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز مهمة للغاية، وستكون أمام خصم قوي وفريق مميز قدم مباريات في غاية القوة خلال الموسم الجاري، ويملك عناصر مميزة في كل المراكز إلى جانب جهاز فني محترم.
وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين والجهاز الفني؛ لتقديم عرض قوي والظهور بصورة طيبة خلال المباراة التي يسعى الفريق إلى الفوز بها؛ لحسم لقب بطولة الدوري الممتاز رسميا.
وأكد عبد الحفيظ أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الاستمرار بتقديم عروض قوية بعدما حقق الفوز على القطن الكاميروني في الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
من جهة أخرى، أوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، حصل على بعض الشرائط الخاصة بمباراتي فريق الوداد المغربي بالجولتين الماضيتين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني سيبدأ في دراسة فريق الوداد المغربي، عقب لقاء مصر المقاصة المقرر له غدا الاثنين، مضيفا أن الجهاز الفني سيقوم بدراسة فريق الوداد بشكل جيد؛ استعدادا لمباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، المقرر لها 4 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يركز حاليا في لقاء المقاصة، وعقب نهايتها سيبدأ التركيز بكل قوة في لقاء الوداد.
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