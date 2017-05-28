اعتقال 14 شخصًا في التحقيقات الجارية بشأن هجوم مانشستر2017-05-28 17:19:57
اعتقلت الشرطة البريطانية 14 شخصًا على خلفية التحقيقات الجارية بشأن هجوم مانشستر، حسب ما أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد.
ويذكر أن قاعة ملعب مانشستر آرينا المغطاة، تعرضت لهجوم إرهابي بعد دقائق من انتهاء حفلة المغنية الأمريكية آريانا غراندي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
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