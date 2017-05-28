 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 05:30 مساءً
روابط سريعة
نقيب الصحفيين يخاطب الأعلى للإعلام لكشف أسباب حجب مواقع إخبارية مصرية
عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين يخاطب الأعلى للإعلام لكشف أسباب حجب مواقع إخبارية مصرية

2017-05-28 17:15:09
متابعات

صرح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بأنه سيوجه مذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، وذلك بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مصرية، هي “مدى مصر، المصريون، مصر العربية، البورصة”.

وأضاف سلامة - في تصريحات اليوم الأحد، أنه سيبحث أسباب الحجب، وهل لديهم مشكلات قانونية أم لا؟، خصوصا وأن هناك موقعين منهم يصدر عنهم جريدة ورقية وهي موجودة بالسوق ولم تحجب، وهما المصريون والبورصة، مشيرا إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من المواقع مكتوبة وشفهية.

وكان نقيب الصحفيين قد أشاد بقرار حجب عدد من المواقع الإخبارية القطرية وذات التمويل الإخواني، والتي جاءت ضمن إجمالي 21 موقعا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3