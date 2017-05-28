الأنبا رافائيل يطالب ببناء كنيسة في مكان حادث شهداء مغاغة

طالب الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، ببناء كنيسة تحمل اسم “الشهداء” فى المكان الذى استشهد فيه عدد من الأقباط نتيجة للاعتداء الإرهابي عليهم أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل بمغاغة بالمنيا.

وقال الأنبا رافائيل خلال كلمته فى صلاة الثالث بكنيسة مارجرجس في الفشن ببنى سويف، إن كل ضيقة تدخل فيها الكنيسة الله يخرجها منها ببركة كبيرة، وهذا ما يحدث الآن لشعب نزلة حنا لاستقبالهم لهذه الضيقة بفرج سمائي ورجاء وأمل من الله.

وأكد أن ذلك اليوم يعد يوما تاريخيا للكنيسة القبطية ولمصر لأنها قدمت شهداء أبرار فى المسيحية.

ووصف سكرتير المجمع المقدس إيمان الأقباط بعقيدتهم المسيحية، قائلا: إيه المجد اللي إحنا فيه ده، الكنيسة القبطية تقدم كل يوم شبابا وأطفالا يشهدون للإيمان المسيحى، مؤكدا أن سر إيمانهم هو سر الروح القدس.

وأضاف أن كتب التاريخ كانت تسجل سير القديسين والشهداء عند قدومهم بفرح فى ساحات الاستشهاد، وكانت هناك حالة من الاستغراب لفرحهم بالشهادة فى المسيحية، مؤكدا أن التاريخ المسيحى مليء بالشهداء على مر العصور.

كما نقل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة تعازى البابا تواضروس الثانى لأهالى الشهداء، مؤكدا أنه تأثر وتألم عند وقوع الحادث.

وأضاف أن الكنيسة القبطية اعتادت على تقديم شهداء على مر العصور، موجها حديثه إلى الإرهابيين، قائلا: “هل قدمتم خدمة لله؟ أنا مشفق عليكم.

وكان ترأس صباح اليوم الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا يونس أسقف أسيوط، صلاة الثالث على روح شهداء دير الأنبا صموئيل بكنيسة مارجرجس بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف.