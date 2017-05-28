العراق وروسيا يبحثان إلغاء تأشيرة السفر بينهما2017-05-28 17:00:06
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها بحثت مع روسيا فتح خط جوي مباشر بين بغداد وموسكو وإلغاء تأشيرات الدخول للدبلوماسيين كمرحلة أولى، مشددة على ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين.
وأشارت الوزارة في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” - اليوم الأحد، إلى أن سفير جمهورية العراق لدى روسيا، حيدر منصور العذاري، بحث مع رئيس غرفة التجارة في روسيا الاتحادية سيرجي كاتبرين بالعاصمة موسكو، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالين التجاري والصناعي.
وأعرب السفير العراقي عن “دعمه لرجال الأعمال، وأن أهم أهداف عمل البعثة، هو رفع مستوى التعاون بين البلدين”، موضحا أن “دور السفارة هو التنسيق بين المؤسسات والشركات العراقية ونظيراتها الروسية”.
وأشار العذاري، إلى أن جهود الهيئة الدبلوماسية تنصب حاليا على سبل الإسراع بفتح خط جوي مباشر بين بغداد وموسكو، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين الحكومتين لإلغاء تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة كمرحلة أولى ثم لرجال الأعمال كمرحلة ثانية، أو منحهم تأشيرات متعددة نافذة لثلاث أو خمس سنوات”.
وشدد السفير العراقي لدى موسكو على أن خطوة كهذه “ستساهم بشكل كبير في توفير أجواء مناسبة للتعاون بين البلدين”.
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة في روسيا الاتحادية كاتبرين، أن لدى “رجال الأعمال الروس والشركات الروسية كانت مشاريع كثيرة في الماضي وبسبب الظروف الأمنية التي مر بها العراق جعلت تلك الشركات تفقد الكثير من استثماراتها”.
وأشار رئيس غرفة التجارة الروسية إلى “رغبة الشركات الروسية ورجال الأعمال في العودة والعمل في السوق العراقية”.
-
مقتل 29 مسلحا من "داعش" في غارة جوية عراقية غربي الموصل
أفاد مسؤول أمني عراقي اليوم الأحد، بمقتل ٢٩ مسلحا من تنظيم داعش خلال عملية إسناد جوي لقوات الحشد الشعبي في قضاء البعاج غرب مدينة الموصل. وقال المسئول - وفقا لقناة ...Sun, 28 May 2017 08:24:36 GMT
-
«المرور»: حادث بـ«نفق السلام» وتوقعات بحدوث كثافات خلال فترة الظهيرة
توقع النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حدوث كثافات مرورية عقب الساعة الثانية ظهرا كمعتاد الكثافات خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن ...Sun, 28 May 2017 07:54:58 GMT
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
السبت.. بدء تطبيق أول نوع من الضرائب في السعودية
سيكون يوم السبت العاشر من يونيو المقبل، يوماً فارقاً في حياة السعوديين، إذ سيكون بداية تعاملهم مع الضرائب، مع بدء تطبيق أول نوع من الضرائب في المملكة. وكشفت صحيفة ...Sun, 28 May 2017 09:08:50 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT